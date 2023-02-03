大拇哥投顧表示，今年春節期間為動態清零的快速放鬆後的第一個長假，該期間的人流與消費數據也成為市場觀察中國居民消費力的重要樣本。據國際投行高盛（Goldman Sachs）統計，春節期間中國國內遊客人數已經恢復到疫情前（2019年同期）的89％，而旅遊相關的收入則只恢復至73％左右。觀察2020年疫情以來，伴隨著防疫政策變化以及相對應的假期消費數據，側面反映了消費者信心不足，以及對於未來景氣看法還是相對保守。

在高盛報告提到，現在評估大陸是否全面行業與經濟的復甦還為時過早，即使大陸開放後潛在消費力度大，但大陸內部還是有其傷痕待解決，如：一、年輕人的高失業率為結構性而非週期性現象；二、房地產下行周期可能持續數年以及三、大陸居民在疫情期間累積的超額儲蓄相對少，只占GDP的3％不到，使得居民信心不足的狀況下難以全面釋放。

大拇哥投顧表示，因此居民消費復甦力道可能低於市場預期，另據摩根史丹利（Morgan Stanley）計算，在疫情期間，大陸居民實際上超額儲蓄和可釋放的消費增量額度可能相對有限。因此，對於大陸解封後的樂觀情緒需要謹慎看待，另大陸長期依賴房地產拉動經濟的模式已經不可持續，目前國內正在經歷經濟轉型的陣痛期，而長期中美科技競爭、製造業供應鏈的轉移不會改變，再加上歐美需求的下修都將成為今年經濟復甦的不確定性。