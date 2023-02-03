啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：
1.FOMC如預期升息1碼，且鮑爾在記者會上指出：「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」美股已利多實現反映，美債10年期殖利率、美元指數下跌。
2.農曆年前最大不確定因素之一的美股財報，雖然喜憂參半，但美股、尤其以科技股為主的費半、那指以利空鈍化的方式做出反彈，顯示市場目前偏多的樂觀情緒以及期待下半年的景氣復甦。
另啟發投顧提醒留意兩項國內外利空因素：
1.外銷訂單指數連四黑、去年全年衰退1.1％；此外，預估2023年01外銷訂單金額為380~400億美元，年減35.5~32.1％，恐陷入「連五黑」。
2.重量級科技股蘋果、亞馬遜、高通、Alphabet等財報（財測）皆不如市場修正後的預期，加上美股短線漲多，盤勢容易拉回整理。
啟發投顧下周看好七大題材類股，包含：隱形眼鏡、生技、鋼鐵、遊戲、伺服器概念、車用電子、觀光餐飲股等，預期下周指數區間介於15,200-16,000點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。