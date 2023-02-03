春節後疫情升溫，今增2萬5104例本土個案，較上周五增加995例，上升4.1％，另增373例境外移入個案。死亡個案今破百例，達105例，創下去年7月15日以來的新高。中央流行疫情指揮中心預估，死亡個案增高是受春節回補效應影響，預估今日將是這波疫情的死亡最高點，明日開始就會下降。

指揮中心表示，今增25,104例本土，為11,372例男性、13,724例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,875例)，臺中市(3,115例)，高雄市(3,055例)，桃園市(2,875例)，臺南市(2,076例)，臺北市(2,025例)，彰化縣(1,197例)，新竹縣(815例)，屏東縣(627例)，苗栗縣(619例)，新竹市(579例)，雲林縣(559例)，宜蘭縣(539例)，基隆市(473例)，南投縣(382例)，嘉義縣(350例)，花蓮縣(345例)，臺東縣(227例)，嘉義市(197例)，澎湖縣(84例)，金門縣(82例)，連江縣(8例)。

另今天死亡人數破百，共有105例本土病例死亡個案，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上新冠肺炎疫苗。確診日介於去2022年12月10日至今2023年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1例特殊死亡個案，為20多歲女性， 有慢性精神疾病史，曾接種3劑疫苗，1月22日快篩陽後被發現於樓梯間摔落昏迷，緊急送醫，經急救後恢復生命徵象收治加護病房，醫院亦通報新冠確診，但後續因出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，病況惡化，不幸於1月26日過世。經司法相驗開立死亡診斷為肺炎併多重器官衰竭、新冠病毒感染。

根據統計，近3波本土疫情的致死率分別為0.189％、0.144％，以及12月11日開始、最近1波的0.119％。羅一鈞預估，今日105例死亡，是受到春節回補效應影響，為本波疫情最高點，預估明日以後就會下降。截至目前，國內共累計962萬2129例確診、1萬6535例死亡。

指揮中心指出，今增373例境外移入，其中190例為男性、183例女則是性，個案年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年2月2日。