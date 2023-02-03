國民黨立委王鴻薇提案要將卸任總統副總統禮遇雙雙砍至每月7.5萬，由於修法可能影響到國民黨前總統馬英九的卸任禮遇金，她坦言尚未和黨團、黨內大老報告過此事，但會全力爭取支持。對此，國民黨立法院黨團曾銘宗3日表示，「只要有社會共識，我們就贊成。」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（黃婉婷攝）

王鴻薇指出，行政院長陳建仁2017年處理軍公教年金改革時，曾允諾卸任正副元首禮遇金可降到每月7.5萬，與眾人共體時艱，同年民進黨立委劉世芳、吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28人共同聯署提案，欲下修禮遇金至8萬。

而王鴻薇所提出的《卸任總統府總統禮遇條例條文》修正草案，欲將總統禮遇從每月25萬砍至7.5萬，副總統禮遇從每月18萬砍至7.5萬。她表示，會爭取黨內外支持，即便綠委要求提高至8萬她也接受，因為差5000塊並不影響提案用意，重點在落實陳建仁先前承諾。

由於王鴻薇提案並未與黨內先行協調，可能連帶影響到馬英九的禮遇金，曾銘宗指出，過往禮遇金額與程度、範圍，是經過立法院通過的法令，也行之多年，至於未來是否要修法，「只要有社會共識，我們就贊成。」

國民黨立委賴士葆也說，所有立法、修法都希望是針對個人來修訂，期許能建立一套可久可長的制度。