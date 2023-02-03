台南市去年12月初成為全台唯一水情黃燈城市，曾文與烏山頭水2座庫在農曆年後蓄水率已跌破3成，停止越域引水的南化水庫蓄水率不到7成，台南市雖宣布1期稻作停灌，眼見枯水期持續，南水局宣稱現有蓄水可撐到6月。

台南市持續乾旱，去年12月9日水情進入減壓供水的黃燈，成為全台唯一黃燈城市，並決定停止1期稻耕作，省下1.7億噸的水量。因高雄1期稻作仍供灌，南水局去年12月26日決定停止甲仙攔河堰的越域引水，將原本引入南化水庫的旗山溪川流水，全給下游的農業使用。

停止越域引水的南化水庫蓄水量開始下跌，3日蓄水量5578萬噸，蓄水率約僅6成2。為30年來第7低的水量。曾文與烏山頭水庫3日蓄水量1.68億噸，蓄水率2成8，已跌破3成。

南水局表示，台南市今年休耕決定較早，省下不少水庫水量，加上高雄市的自來水管每天仍支援10萬噸水供給到台南，可區域調配缺水問題。

沒了川流水挹注，南水局持續監控南化水庫水量，盡量延長供水，宣稱目前蓄水量可撐到6月，期待4月至5月的梅雨進帳。

台南市水利局表示，已呼籲工業用戶與一般民眾加強節水，紓解旱象仍要靠天降甘霖。