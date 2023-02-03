全球科技股漲勢凌厲，費城半導體指數元月以來漲幅逾15%，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化，包括美廠英特爾曾經是世界第二大市值企業，如今將從大咖變小咖；此外，受美中晶片戰爭影響，聯電、力積電、世界先進等股價從谷底反彈。

謝金河以「元月效應！預告半導體產業的未來」為題撰文指出，金融市場每年都有元月效應，元月的行情經常預告未來一年的變化，例如去年此時，因缺貨推升貨櫃航運運價不停飆升，但是資本市場卻給大家潑了一盆冷水，股市從開年第一週便開始下跌，結果是全年慘跌。

謝金河說，今年景氣直線墜落，所有壞消息全都出來，但股市卻出現利空不跌，今年元月，除了去年上漲的印度、印尼下跌，全球股市都大幅上漲，其中，跌最深的香港恆生及國企彈力最強，而漲最多的是費城半導體指數。他提到，費半指數去年下跌11.73%，結果跌勢蔓延一整年，最大跌幅48.63%，該指數卻從元月展開急彈大漲15.79%，遙遙領先全市場的漲幅，這也預告跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化。

謝金河提出3點分析。首先，過去撐起Wintel架構的英特爾正節節敗退，英特爾第四季虧損6.64億美元，業績公布，股價一度大跌10%，到昨(2日)為止，市值剩下1202.6億美元，已經輸給超微的1364.7億美元。回顧2000年前後，英特爾曾經是世界第二大市值企業，如今大咖變小咖，儘管執行長季辛格（Pat Gelsinger）仍然火力四射，但已難挽頹勢。

第2點則是，這些年沒有晶圓廠的輝達及超微，都因為與台積電合作無間快速崛起，現在輝達市值5151.98億美元，已經超越台積電的4913.19億美元，成為全球半導體產業的老大，往下看是3000億美元級的三星，再往下是艾司摩爾、博通、德州儀器及高通。

第3點是，美中晶片戰爭是美中角力最敏感的溫度計，到目前為止，美國的合縱連橫策略仍在進行中，荷蘭已加入選邊行列，中國的半導體產業壓力越來越大，最近有一些原本下給中芯的成熟製程產品也下到台灣，這是近期聯電、力積電、世界先進股價谷底反彈很重要的關鍵。