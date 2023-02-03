高市議會2日執行總預算審議，許多議員針對交通局停車場預算提出建議，民進黨高市議員黃文益表示，前、新、苓地區缺乏立體停車場，民眾停車困難，導致商圈沒落，民進黨新科議員林志誠也稱，梓官蚵仔寮、岡山達麗米樂樂購廣場周遭的停車位也是一位難求，對此，高市府交通局長張淑娟表示，未來將會執行停車供需調查，解決民眾停車問題。

黃文益表示，前金、新興、苓雅地區有很多商業區域，民眾都渴望興建立體停車場，已經有很多地方因為停車問題導致商圈沒落、人口外移，許多舊社區的平面停車場域少之又少，若政府仍以省經費為考量會緩不濟急，建議應該評估建立立體停車場。

林志誠表示，接獲很多民眾陳情，稱岡山達麗米樂樂購廣場很好逛但非常難停車，岡山地區目前發展非常迅速，假日人潮湧入停車問題就會浮現，另外，梓官蚵仔寮觀光人潮也愈來愈多，每到假日停車位也是一位難求，建議交通局利用時間到場現勘，了解岡山、蚵仔寮當地的停車狀況。

對此，交通局長張淑娟表示，今年已經編列預算準備執行停車供需調查，來了解目前各地停車供需的差異，再探討該利用何種方式解決停車問題，由於停車供需調查需要縝密的調查數據才能執行評估，因此，相關作業大約會花費約1年時間調查。