密錄器未錄到同意搜索 3男持毒提審法院裁定當庭釋放

北市警中山分局中山二派出所員警2日4時許，在中山區林森北路376號前，見一輛白色小客車停等紅燈時超越停止線，遂上前盤查，車上宋姓男子等3人配合下車受檢。

員警經當事人配合，檢視他們攜帶的背包及車內物品，發現背包內有一藍色保溫瓶，由其自行打開瓶蓋供警方檢視之際，警方看見裡面有白色結晶體和白色粉末，另車上乘客也當場主動交付身上的毒品，並皆坦承是毒品，警方當場將3人依毒品罪嫌逮捕，共起獲毒品海洛因4包、安非他命6包、電子磅秤、夾鏈袋及注射針筒12支等證物。

3人在警方偵詢過程中提出提審要求，台北地方法院2日下午14時30分開庭，經查在場執勤員警均有開啟密錄器，不過，因當時處於動態盤查過程，只有其中一名員警佩戴的密錄器攝錄得有效畫面，法官檢視密錄器內容，因未錄得宋男同意受搜索的影像，法官認為3人遭逮捕程序未臻周全，裁定當庭釋放。

中山分局表示，尊重法官裁定，將再精進員警執法作為，另針對本案當事人違法持有毒品部分，仍將依法偵辦。

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