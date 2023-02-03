金門烈嶼鄉林湖村的百歲人瑞林洪花阿嬤(中)壽誕，眾人齊唱生日歌、切壽糕、送壽桃，一起分享喜悅與福氣。(圖／金門榮服處提供)

家住金門縣金湖鎮瓊林里的胡素賢阿嬤及烈嶼鄉林湖村的林洪花阿嬤，昨(2)日歡慶百歲壽誕，金門縣榮民服務處長游文勇與地區各界一同前往祝壽，並代表行政院輔導會致贈金壽桃一座與總統、行政院長壽屏各一禎，祝賀兩位阿嬤福如東海、益壽延年，老人家眉開眼笑、感動不已。

金門縣榮服處長游文勇2日偕同榮欣志工，並邀請金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖及烈嶼鄉代會主席林長耕等人，一同前往胡素賢及林洪花兩位百歲阿嬤家中祝壽，游文勇並代表輔導會主委馮世寬致贈金壽桃一座、食用壽桃與總統、行政院長壽屏各一禎以表祝賀，眾人也在金寧志工隊長林玉寶帶領下齊唱生日歌、切壽糕、送壽桃，一起分享百歲人瑞壽辰的喜悅與福氣。

榮服處指出，家住金湖鎮的胡素賢阿嬤細心照顧子女，也以身教代替言教，子女各個不僅能發揮所長，在自己工作崗位上發光發熱， 能孝順父母、尊敬長上。胡素賢阿嬤對於政府社會福利政策，心存感謝與感恩，。

而烈嶼鄉的林洪花阿嬤生性愛好清潔，不論是道德操守，或是身履服裝，一向自我要求嚴謹，待人處事亦十分講究禮數；因為自己曾經走過那段艱困的歲月，期許現在的年輕人除了要懂得感恩父母養育，更要知福惜福，而且要及時行善、行孝，相互勉勵，攜手迎接更美好的明天到來。