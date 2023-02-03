即使元月份出現一波漲勢，中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，2022年強勢升息與其帶來的滯後效應，將無可避免地對景氣產生衝擊，但若美國經濟的底氣夠足，美國經濟軟著陸機會高，經濟動能也將有機會快速回復，投資人此刻應慎重且積極進行布局。

蘇皓毅指出，目前物價持續處在下降軌道、薪資年增率也開始下滑，升息終點已在眼前。不過有鑑於過早降息帶來的歷史教訓，此次聯準會應該會將利率峰值維持較長的一段時間，市場也有可能反覆打底。以美股投資來說，此時更需著重多元與防禦、增加價值型類股的投資比重。隨著美元轉弱，去年被壓抑的新興市場可望迎來反彈，以陸股為例，在財政刺激和寬鬆貨幣政策的持續、逐漸趨緩的疫情以及相對低的景氣基期環境下，經濟增速有望逐季走高，建議「分批」布局。

蘇皓毅說，整體來說，市場築底期勢必會有較高的波動性，建議小額投資人善用定期定額分散進場，手上有大筆資金者則可運用全台唯一可跨品牌配組的母子基金投資功能「中租母子鎖利GO」，只需單筆投入母基金後，母基金即可自動定期定額轉入子基金，再自動停利回到母基金，運用母子循環投資自動鎖利，是投資人面對充滿不確定性市場時的有效理財工具。

蘇皓毅說，「中租基金平台」2023年重磅推出「領息Pay」全年優惠活動，全站不論債券型、平衡型、股票配息型基金，單筆或定期定額申購全面下殺至終身0手續費，讓投資人在景氣軟著陸的此時，加強運用配息基金鎖住領息收益，增加投資組合的防禦性。