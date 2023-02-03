楊姓雙胞胎兄弟組機車雙人組行搶，2小時內落網。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市3日上午11點30分，出現光天化日行搶，機車雙人組在彰化市中興路和光華街口，看到等停紅燈的機車腳墊上掛著包包，伺機騎靠過去，等待快綠燈，機車準備要發動後，機車故意歪斜過去，後座一伸手，迅雷不急掩耳的拉走包包，彰化警分局調閱監視器追緝，迅速兩小時內逮捕作案楊姓雙胞胎。

機車雙人組使歪招搶女騎士 光天化日劫走7萬元財物

「這年頭，還有這招，真的要小心，財務不可揹在身上或掛在機車上」，這起機車雙人組強盜案，在路口伺機作案，36歲陳姓女被害人冷不防被搶，機車追了一段追不上，緊急向警方報案。

女騎市表示，今天輪到執午班，騎機車在上班途中被搶走皮包，裡面有手機和現金3000元，包包是真皮，被劫走物品和金錢的總價值約7萬元。

彰化警分局受理報案後，調閱監緝，掌握車牌和嫌犯身分，展開追緝行動，在兩小時內，在台中市高鐵路與環河路口，逮捕行搶楊姓雙胞胎兄弟。

卦山派出所表示，這起光天化日搶劫，分局非常重視，以車追人，很快掌握嫌犯行跡，飛象過河，8名員警在台中市將騎行中的兩嫌犯前後包圍，上前壓制，逮捕歸案。

做案兩雙胞兄弟是68年次，表示為了買毒品缺錢花用，騎車途中，看到機車包包外掛，才臨時起意做案，搶奪財物警方還在清點、調查中，警方並呼籲財務千萬不要輕易掛在容易被拉取的地方。