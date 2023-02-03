陸軍八軍團一對情侶2年前把營區當成砲房，在營內自拍性愛影片遭到外流，引發外界高度關注。據了解，2名當事人發現影片外流後，昨（2）日凌晨一同前往高雄市某分局「諮詢」，不過兩人當時表明暫不提告，警方回應「一旦提告立即會依法處理」。

影片外流後，陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官。

據了解，兩人是在1日晚間10時許發現影片遭外流，約2小時後一同前往高雄市某分局偵查隊「諮詢」，兩人當時低調並未表明是軍官的身分，只是詢問遇到相關事件應如何報案、處理，員警告知有關妨害秘密罪法律上權益後，兩人當下明確表示「暫不提告」，警方是事後才知道兩人軍官身分。

警方表示，當事人當天未完成提告程序，如有提告警方將會提供協助，並請其提供相關影音流傳資料，完成筆錄，依法立即偵辦。