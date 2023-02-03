台中榮民總醫院與台灣胰臟醫學會合作舉辦為期1個月「希望延續、化險為胰」病友故事展，自2月3日在門診大廳側邊空間展出，展覽包含胰臟癌治療流程及病友的治療經歷故事，提升大眾對於疾病的瞭解，也鼓勵病友不放棄希望，就有機會「化」險為「胰」。

根據台灣癌症登記報告顯示，胰臟癌連續2年蟬連10大癌症死因第7位，每年奪走約2500人性命。台灣胰臟醫學會理事長林肇堂說，胰臟癌早期症狀不易發現，即便有腹脹、悶痛等情形出現，也易誤判為腸胃道疾病，有85％以上患者確診時即為晚期、平均五年存活率僅有5％，因此胰臟癌又有『癌王」之稱。

王女士5年前因背痛求診，發現確診胰臟癌，她雖坦然接受，但也盼能看到小兒子成家立業，勇敢接受組合化療抗癌，讓她2年前如願參加小兒子的結婚典禮；另名蔡女士退休後本想含飴弄孫、共享天倫，未料前年7月確診晚期胰臟癌，也選擇進行組合式化療，治療至今已逾1年，病情穩定。

台中榮總血液腫瘤科醫師林欣辰說明，若患者在早期、未發生遠端轉移前就已發現疾病，通常會安排手術切除腫瘤，後續視患者狀況搭配化療或放射線治療。然多數患者確診時已是晚期且發生轉移，無法以手術方式將腫瘤切除乾淨，主要治療方式將以化療為主，其中組合式化療近5年在台灣逐漸普遍，是晚期、轉移性患者重要的治療方式。

台中榮總醫院血液腫瘤科醫師石宇軒進一步說明，組合式化療意即多個化療藥組合而成，相較單一化療的方式，組合式化療已被證實可提升胰臟癌的治療效果，國際治療指引建議組合式化療為胰臟癌治療首選。醫師也會根據患者的身體狀況，選擇適合患者的治療組合，控制疾病並兼顧生活品質。

台中榮總院長陳適安說明，胰臟癌治療照護包含手術、化學治療、放射治療、疼痛管理和營養支持，中榮在2015年7月成立胰臟癌團隊，納入多專科團隊照護，致力提升病友的診療照護品質。