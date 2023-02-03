40歲陳姓女子於高雄捷運巨蛋站上完洗手間後，發現隨身的包包遺失，由於裡面有手機、個人證件及錢包等物品，讓她相當著急。不過，員警調出監視器卻發現她進捷運站時手上本來就沒有包包，搞了個大烏龍，她才冷靜想想原來進捷運站時有先到超商購買咖啡，循線回到該間超商，果真發現包包，讓她鬆下一口氣。

高雄捷運警察隊員警於2日深夜11時10分許，接獲1名40歲的陳姓女子稱就在捷運巨蛋站上洗手間時，將隨身的咖啡色手提袋置放於廁所旁的書櫃架上，等上完洗手間出來後發現，手提袋已不翼而飛，裡面放有手機、個人證件及錢包等貴重物品，也沒卡可以搭車，大門鑰匙也在包包裡，讓她相當著急。

不過，調閱監視器畫面卻發現，陳女於進入捷運站時手上根本就沒有手提包，研判應是遺落在捷運站外，經陳女冷靜思考後，她才回想表示，於進入捷運站之前，曾到附近的超商購買咖啡。

員警陪同陳女循途徑回到購買咖啡的超商尋找，果然就發現陳女所遺留的包包，經確認袋內物品完整無誤後領回，結束虛驚一場。