第一代全新未開封iPhone手機，周四起開始競標拍賣，被看好有望以5萬美元（約新台幣148萬）的價格拍出，第一代iPhone是在2007年推出，此後全球通訊模式與設備出現革命性的改變。

CNN報導，當時第一代iPhone的售價為599美元（約為新台幣1.8萬元）螢幕大小僅9公分，擁有4G及8G記憶體選項，且能夠使用2G上網，有iTunes功能但沒有應用程式商店。

報導提到，iPhone改變全球數十億人的溝通、支付、工作、拍照甚至是早上起床（鬧鐘）的方式，扼殺了包括攝影機、MP3播放器、翻蓋手機等產業，同時也為更多的產業帶來生機，包括半導體。

事實上，這並不是首次有第一代未開封iPhone進行競標拍賣，去年10月一台拍出3.9萬美元（約新台幣124萬）的價格。而此次進行拍賣的手機則是由一名刺青藝術家Karen Green所擁有，是她當年找到新工作所獲得的禮物。

拍賣行透露，這台未拆封的第一代iPhone競標價有望上看5萬美元，拍賣時間將從2日開始到19日結束。