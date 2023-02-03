700坪的超人氣LINE FRIENDS 明星 IP 熊大、兔兔互動體驗裝置園區「熊大的麗寶小鎮」加持帶動。(麗寶提供)

台灣觀光界的年度盛典「2023觀光節慶祝大會頒獎典禮」於今日在台北圓山飯店登場。副總統賴清德親臨大會，表彰表現優異的觀光產業團體及從業人員，其中「台灣觀光特別貢獻獎」頒給了台灣觀光協會會長葉菊蘭以及麗寶集團董事長吳寶田，肯定兩人對於台灣觀光產業的卓越貢獻。

賴清德表示，元宵節就是觀光節，今天代表蔡總統出席，恭賀現在與會從業人員的付出與貢獻。尤其是榮獲「台灣觀光特別貢獻獎」的吳寶田，有錢出錢，有力出力。疫情期間衝擊最大的就是觀光產業，雖然有紓困和振興方案，依舊很難彌補觀光產業從業的損失，大家仍堅守崗位。政府正在準備下一階段的觀光發展，包含調整體質、數位轉型，開發更多元的觀光議題，雖然外界都認為2023年的景氣不會太好，但觀光產業是春暖花開的時候了。過去曾超徵稅收，將拿出1000億，在七項穩定社會的措施之中，其中一項就是針對觀光，希冀吸引六百萬人次來台灣觀光。

交通部長王國材在致詞時，也說到國境開放之後，入境人數從70萬人增加到90萬人，未來發展觀光，將是新政策的首要之重。不僅將對國外組團社與自由行遊客進行補助，對於觀光產業缺工的問題，也請勞工部媒合工作補貼，提高人才薪資。

吳寶田在領獎後致詞時表示，25年前，麗寶集團從興建第一家福容飯店開始，到現在全台灣已經有十五家飯店，今年還會有包括嘉義店在內，三家飯店開幕營業，除了飯店，麗寶集團也打造了全台灣最大的麗寶樂園渡假區，這幾十年來，麗寶集團花費了這麼多人力物力，一心一意就是希望台灣，這個美麗寶島能夠更好，這也是麗寶集團的初衷。

吳寶田同時也為觀光同業請命，呼籲立法院盡快通過「交通部觀光局」改制為「觀光署」的草案，讓觀光署成為產業火車頭，加強台灣海外旅遊推廣的力道，吸引更多海外旅客造訪，盡速邁向蔡總統宣示的「觀光立國」和「觀光主流化」的目標前進。讓台灣的觀光產業，匯集更多的人才與資源，共同為將來的永續發展而努力。

麗寶集團成立43年，從營造、建設起家，25年前在中壢開了第一家「福容大飯店」之後，全台拓點。目前全台已經有十五個據點，今年南投水里，高雄前金，嘉義都有新店加入營運。未來五年，包括南投埔里，澎湖，屏東東港，台東三仙台，台北圓山，也都會設點，形成全台環島旅遊住宿網絡，也是全台灣量體最大的連鎖飯店。福容飯店從2016年開始連續五年，得到英國非營利組織「世界品牌論壇」所推出表彰世界最佳品牌的「世界品牌獎」，是台灣唯一連續五年獲選的品牌。

不只打造環島旅遊住宿據點，麗寶集團也投資上百億，打造全台規模最大的麗寶樂園渡假區。渡假區內有水陸雙樂園、飯店、outlet mall、國際賽車場及全台最大摩天輪，一年創下千萬人次造訪，去年底麗寶又和韓國合作，引進Line Friends，推出熊大的麗寶小鎮，成功運用國際知名IP吸引遊客，春節十天假期，就有超過四十萬人次造訪。

本次頒獎典禮，麗寶集團旗下的麗寶樂園渡假區也得到了觀光遊樂業督導考核競賽的特優；福容大飯店福隆朱美倫餐飲部協理，亦榮獲觀光旅館業、旅館從業人員的肯定。