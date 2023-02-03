行政院長陳建仁接任閣揆後在昨天進行首次行政院會，並邀請六都首長列席及茶敘，讓六都市長不分藍綠都大讚陳建仁內閣展現十足誠意。高雄市長陳其邁今天表示，昨天六都首長對陳建仁的誠意都有非常高的肯定，相信其他五都首長心情跟他一樣，不分藍綠大家讓台灣能夠共同進步。

高雄市長陳其邁今天陪同行政院長參訪朝友工業公司暨螺絲螺帽產業座談會，接受聯訪時被媒體問到，院會跟中央提到什麼內容？陳其邁表示，主要是談及高雄的產業發展以及交通建設區域平衡需要中央協助的事項，尤其關係到高雄半導體發展的S廊帶，半導體廠商進駐後園區的開發、土地的需求等，還有很多需要中央協助的地方。

陳其邁說，高雄市這幾年積極招商，除了TSMC之外，也有一些半導體廠商要進駐，會面臨到土地需求的問題，這部分昨天也請陳院長跟鄭副院長能夠快速得來加速協調，整個在產業投資高雄的補助計畫及相關協助的事項。

另有一項重點，就是亞洲新灣區2.0計畫，陳其邁說，高雄也跟幾家國際性的標竿旗艦企業，像鴻海電動車的研發等等，這些都需要未來進駐在亞灣區，也包括其他資通訊產業的大廠進駐，對於怎樣來跨部會協調，包括交通部、經濟部及高雄市政府合作，能夠加速的促進高雄的產業轉型，未來4年這兩項需要中央一起共同合作來協助產業、城市轉型。

陳其邁表示，他也談到統籌分配稅款部分對高雄很不公平，因為高雄土地面積是台北11倍大，對於一些基本的公共服務需求，當然也會隨著面積，幅員的遼闊、產業的結構、財政的能力，那各地方政府都會有所不同；所以他昨天也特別提到，他當高雄市的市長，必須替高雄講話，替高雄爭取更多的補助，這個是他的責任。

陳其邁說，他與桃園市長張善政談及實統籌分配稅款時，張當過行政院長，他知道說統籌分配稅款在修改上的困難，及如何修才能平衡南北差距跟城鄉差距，就這一點，台北市跟桃園市的意見就不同，因為以去年為例，台北市的統籌分配稅款大概是460億左右、新北市350億、高雄330億，所以各地方大家可以看到，雖然跟營業稅額計算收入有關，但必須兼顧到整個國土台灣區域均衡發展。

陳其邁說，其他沒來的16個縣市，碰到的困難也許比六都來的更大，這部分就必須由行政院組專案小組就整個統籌分配稅款通盤檢討，對於整個台灣國土整理規劃才會是一個公平作法；陳院長也同意這部分就台灣所有縣市政府來做整體性規畫，他感覺陳院長也展現出負責，畢竟行政院還要照顧到這些縣市原本的態度。

他也拜託陳院長在這公式沒有改變之前，應該給予南部更多的補助，他也表達高雄市的立場，希望多關愛高雄。

另外，陳其邁也談到一些交通建設，因為昨天台北市也提到票證的補助，這個對於同樣的問題，每一個縣市、六都碰到的問題都不一樣，譬如說南部，高雄在大力增加捷運的建設，台北市捷運那麼多條，所以他們在談票證補助的時候，其實要談到說，區域的發展裡面是不是在公共的運輸部分應該給予南部像高雄，高雄面積那麼大，公車要服務市民，面積大成本就較高，所以在大眾運輸跟捷運的建設，應該要大力的補助高雄、台南的建設，讓南北的差距不要擴大。

陳其邁說，昨天談論的重點包括高雄市必須站在整個城市發展、國土均衡的角度來談，他也直接跟副院長鄭文燦談論如何銜接高雄跟中央的建設，大家應該如何來互相配合。

陳其邁表示，六都首長昨天對於陳院長的誠意都有非常高的肯定，未來會更努力跟中央共榮、溝通，高雄好，台灣一定也會更好，那六都好，台灣共好。

陳其邁強調，爭取建設大家必須都站在六都的角度來看，不管是中央也好，或者是六都首長的合作，其實有更多溝通合作的平台，他相信其他五都的首長心情跟他一樣，不分藍綠，大家讓台灣能夠共同進步。