高雄全家海神職業籃球隊共有6人入選2月28日和平籃球館登場的T1聯盟明星賽，「Team Infinity」有庫薩斯、于煥亞、林任鴻與邱子軒，跟胡瓏貿共同入選「Team Beyond」的則有高票獲選先發的「神控球」布銳克曼，首嘗明星賽滋味的他打趣說，「防守邱子軒就交給我！」

布銳克曼、庫薩斯皆擁有多年他國職業聯賽經驗，明星賽處女秀將雙雙獻給T1聯盟。布銳克曼感謝神隊友支持，不忘笑說要幫「Team Infinity」的邱子軒「上課」。

來自立陶宛的庫薩斯，這次將與同鄉的中信特攻艾德聯手，讓他十分期待。庫薩斯開玩笑道，「終於不用跟布銳克曼同隊了，然後Kevin(胡瓏貿)，你要當心囉。」

邱子軒職業首年倒吃甘蔗，近四戰場均11.5分，並在12月4日繳出單場31分代表作，好表現擄獲神隊友青睞。除了將與同梯谷毛唯嘉組「阿毛連線」，並說要把握機會與「Team Infinity」隊友霍華德自拍。他也回應布銳克曼，「我來守他，我一定會得比他多分！」

胡瓏貿CBA曾入選星銳挑戰賽，三分射手于煥亞過去在SBL就是明星賽常客，曾獲MVP頭銜，林任鴻則說防守弟弟(林秉聖)他當仁不讓，三人不約而表示，「明星賽氛圍很棒，就是開心打球，盡可能呈現給支持我們的神隊友看。」

高雄全家海神隊接下來將迎接主場四連戰，2/4(六)、2/5(日)舉辦「雄心萬浪」主題周， 4 日迎戰台啤英熊，5日對台鋼獵鷹，11日交手中信特攻，12日再戰桃園雲豹。

台啤、台鋼獵鷹陣容都有所補強，台啤新增洋將伊倍、瓊斯，台鋼攬進飛斯特與陳靖寰，但喬伊斯深信球員與教練團，湯瑪斯磨合也逐漸上軌。

「湯瑪斯僅加入兩周但與團隊十分融合，在他加入後，團隊也展現一如往常的極佳化學效應。」喬伊斯說，「我們春節也提早收假，持續強化團隊，目標把握主場，搶下與各隊的對戰優勢。」