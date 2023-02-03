隨著各國逐步放寬邊境管理及檢疫措施，台灣自2022年10月13日起入境人員免除居家檢疫，並開放相關邊境管制措施。2022年全年來台旅客達88.1萬人次、年增達5.27倍，國人出國達148.2萬人次、年增達近3.12倍，顯見台灣觀光市場逐漸回溫。

王國材表示，在總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌支持下，透過紓困振興方案讓觀光產業固本守住元氣，並落實「Tourism 2025」台灣觀光邁向2025方案，透過打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源5大策略打造台灣新5好。

王國才指出，交通部完成觀光前瞻亮點建設，獎勵包裝精緻旅遊、多元主題旅遊，發掘台灣的好山好水，並輔導產業數位轉型，透過推動17個觀光圈，加強跨域合作，讓觀光圈效益擴散全台，進一步協助地方創生、青年返鄉。

展望後市，王國材表示，在國境開放後將以新思維、新方法吸引國際觀光客來台，日韓、新南向等為首波推廣重點市場，期待疫後吸引全球旅客到訪、加速恢復疫情前觀光榮景，使今年來台旅客達600萬人次目標挑戰成功。