在現有的Portofino M和SF90系列車款的推進下，去年法拉利交車量增加近2成，達到1萬3221輛；其中中國市場強勁增長73%，達到1552輛。

名列義大利股市市值最高的公司，法拉利股價在周四大漲7.3%，報246.8歐元。

法拉利表示，今年將推出4款車型，第二季開始對客戶交車；新款的Purosangue四人座類休旅車型售價為39萬歐元。

執行長Benedetto Vigna說：「我們的訂單非常強勁，並且涵蓋今年一整年，以及明年大部分時間」。

「Purosangue的訂單特別地多，大大超出預期」。

Third Bridge的分析師Orwa Mohamad說，新的Purosangue車款將在2023年擴大法拉利的客戶群。

法拉利去年第四季調整後EBITDA(息稅折舊攤銷前獲利)增加18%，至4.69億歐元，超出分析師預期。

公司去年核心獲利增加16%，來到17.7億歐元。法拉利並預期2023年核心獲利將拉高到21.3億至21.8億歐元之間。

執行長說：「這些數字為2023年更加強勁成長提供了基礎，而全球市場對我們產品的需求持續高漲」。

該公司周四還宣佈，將對所有員工派發最高1.35萬歐元的績效獎金，高於去年的1.2萬歐元。