長科* 2022年第4季合併營收為33.38億元，季減9%，高於先前法說會預估30.9億元到32.5億元的目標，單季合併毛利率為28.1%，符合法說會的28%到30%目標區間，營益率為18.6%，低於法說會預期的19.5%到21.5%，歸屬母公司稅後盈餘為3.9億元，季減58%，年減34%，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘0.42元，相當於賺進1.05個資本額。

在三率方面，長科*去年第4季毛利率為28.1%，比上季下滑3.4個百分點，第4季營益率為18.6%，比上季減少3.9個百分點，與2021年同期比較，2022年第4季毛利率下滑5.9個百分點，營益率降低2.3個百分點。

長科* 2022年合併營收為144.31億元，毛利率為30.4%，營益率為21.6%，歸屬於母公司業主的稅後淨利為28.16億元，皆創下歷年新高紀錄。如以股票面額每股0.4元之股數計算，每股盈餘為3.01元，相當於賺進逾7.5個資本額。

就各製程區分，長科蝕刻製程的營收比重為44%，沖壓比重56%，與2021年相當。

在產品組合中，2022年IC導線架佔營收比重36%、QFP 23%、Discrete 19%、QFN 16%及Pre-mold QFN 6%；其中QFP比重比2021年上升6個百分點，是成長最顯著的產品線。

若以應用別而言，長科2022年車用佔營收比重為42%、工業19%，分別比2021年的32%和15%攀升；3C佔比為36%，較2021年48%下滑。