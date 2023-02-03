2/06　周一 澳洲、歐元區12月零售銷售

歐元區、德、英S&P全球建築業PMI

2/07　周二 澳洲央行利率決策

德國12月工業生產

業績報告：動視暴雪

2/08　周三 API原油庫存相關報告

美國12月躉售庫存

EIA原油庫存相關報告

業績報告：Uber

2/09　周四 美國初次申請就業補助

業績報告：迪士尼

2/10　周五 英國上季GDP

英國12月工業生產

美國2月密西根大學消費者信心指數

業績報告：Lyft

《美國驚奇大馬戲團》衝破想像疆界
美陣營封鎖陸晶片 恐沒效果
動盪市場 醫療保健股最耐震
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