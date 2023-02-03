2/06 周一 澳洲、歐元區12月零售銷售
歐元區、德、英S&P全球建築業PMI
2/07 周二 澳洲央行利率決策
德國12月工業生產
業績報告：動視暴雪
2/08 周三 API原油庫存相關報告
美國12月躉售庫存
EIA原油庫存相關報告
業績報告：Uber
2/09 周四 美國初次申請就業補助
業績報告：迪士尼
2/10 周五 英國上季GDP
英國12月工業生產
美國2月密西根大學消費者信心指數
業績報告：Lyft
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德國12月工業生產
業績報告：動視暴雪
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業績報告：Uber
2/09 周四 美國初次申請就業補助
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