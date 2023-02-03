25歲吳姓女子日前行駛台中市豐原區時，突然遭57歲劉姓駕駛惡意逼車，除被擋住左右去路，劉男甚至還逆向擋車，隨後揚長而去，過程相當恐怖，吳女與親友在車上受到驚嚇並報警。劉男供稱「逼錯車！」警方訊後依道路交通管理處罰條例開罰，以及強制、妨害自由及恐嚇罪送辦。

吳姓女子日前駕車載3名親友行駛在豐原區豐勢路2段，突然遭一輛汽車惡意逼車，一開始吳女還以為是在逼別台車，不料，車上人感覺自己的車是目標，直到遭擋住去路。吳女變換車道前進，該車再度阻擋逼車，甚至還逆向加速擋住去路，車上親友緊急報案，該車隨後則揚長而去。

豐原警分局指出，1月29日15時57分許接獲吳姓車主報案，已立即循線通知劉姓犯嫌到案說明，對於瘋狂逼車行徑，劉男供稱「行車時與他車發生糾紛，但逼錯車了！」

豐原警方局指出，交通違規部分，已依法製單舉發；另刑事部分，依刑法強制、妨害自由、恐嚇函送台中地方檢察署偵辦。警方呼籲駕駛人應遵守相關交通法規，勿有危險駕駛行為，保持安全距離，避免事故發生。