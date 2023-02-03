順利在最後一次參加的世足賽中奪下冠軍金盃，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）達成了生涯最終目標，35歲的他接下來或許會把心力全數投入在職業賽場上，而近日梅西接受阿根廷媒體《奧萊報》專訪，被問到有無參與2026年世界盃的意願，梅西則是保持著開放態度，此外他也再次談到了自己與巴黎聖日耳曼的隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）的關係。

下一屆世界盃將會由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，屆時梅西也來到39歲的高齡，能否在賽場上維持身手是一大問題，梅西也自認想再度披上阿根廷戰袍參加世界盃，是相當困難的一件事，「我非常熱愛足球以及我的職業，只要我還有狀態、身體無恙且還能享受足球帶來的樂趣，我就會繼續奮鬥，但是距離世界盃還有很長一段時間。」

阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）曾透露，希望看到梅西能在下屆世界盃披掛上陣，並會為他保留屬於他的10號球衣，主持人也不死心繼續追問梅西，是否能讓球迷對於2026年有期待感，梅西則表示自己尚未計畫任何事情，「我還是要說，這將由我職業生涯的發展狀況而定，今年我要滿36歲了，我會看看我的職業生涯走向何處、會做些什麼事情。」

梅西在世界盃決賽舞台與俱樂部隊友姆巴佩相互廝殺，擊碎了後者奪下生涯第2座大力神盃的希望，也無疑會造成姆巴佩內心的傷痕，見獵心喜的媒體總是將兩人塑造成王不見王的敵對關係，主持人也問及是否已經與這位法國金童聊過世界盃冠軍賽了？梅西也給予肯定答案，「我還跟他說我們是如何與阿根廷民眾慶祝，以及在慶祝活動中做些什麼，除此之外沒有什麼其他的了，但一切真的很好。」曾經在決賽倒下的梅西，也能體會落敗一方的心情，「我也有和他類似的經歷，當時我不願意回想發生了什麼事，也不想聽到任何有關世界盃的東西，這也是為什麼我始終不想提起2014年的決賽，但有一個事實是，姆巴佩完全沒有這方面的問題，他與我恰恰相反。」