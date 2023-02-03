凱基ESG BBB債15+(00890B)搭上ESG趨勢還能高配息！根據凱基投信2月1日公告，00890B每受益權單位擬配發0.6元，預估全年年化殖利率有機會上看7.04%。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(00890B)經理人呂紹儀表示，除了政策加持吸引市場資金追捧，在今年上半年經濟成長放緩預期下，通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債，更擁有健全財務體質，信用品質穩健，違約風險低，在景氣下行趨勢中，更有機會持續配發收益，在波動市況中更添投資吸引力。2022年歷經股債齊跌，債券殖利率大幅攀升，投資人可趁低檔之際伺機分批布局，一手領債息、一手預約潛在資本利得。

凱基ESG BBB債15+布局信用評等BBB-至BBB+，單一產業比重不超過15%，分散產業配置，並鎖定善盡社會責任企業所發行的債券，不僅追求收益，更在意收益的高品質。本次實際可分配金額將於2月13日公告，2月16日為除息交易日。想參與00890B現金收益分配的投資人，可於2月15日(含)前買進，3月24日領到配息。此外，群益7+中國政金債(00794B)每單位配發0.605元，元大中國債3-5(00721B)每單位配發0.68元，富邦中國政策債(00718B)每單位配發0.287元。