美國眾議院議長麥卡錫是否訪台仍待觀察，台大政治系教授楊永明今表示，站在維護台海安全與台灣總統大選立場，反對麥卡錫今年訪台。楊說，若麥卡錫真心友台，明年國民黨重返執政、維持美中台三方穩定關係時，再歡迎訪台灣。

楊永明分析，美中已進入激烈對抗的新冷戰，雙方及盟友在印太地區軍備競賽已然展開，台灣很可能成兩強間的代理戰爭場所，台灣政府、政黨與政治人物此時都應努力維護台灣安全與台海和平，守護台灣美麗家園。

楊永明說，歡迎美國友人訪台，但朋友來訪應避免導致危機衝突，也不該讓出訪被解讀為介入選舉的動作。

楊永明表示，因民進黨帶台獨標籤，麥卡錫若今年訪台，北京可能將解讀為實際支持台獨；去年美國眾議院前議長裴洛西訪台，導致解放軍圍台軍演，若麥卡錫也堅持此時訪台，可預期大陸會比照類似軍演，將導致再一次的台海危機。

楊永明說，若台灣在1年不到時間，就面對2次台海軍事危機，甚至可能發生意外衝突，如同破壞台灣安全與台海和平，也會對經濟與民生產生負面影響，這都不是台灣人民願意見到與承受的。

楊永明也提到，今年是台灣總統大選年，美國議長訪台也可能對民進黨、美方支持民進黨造成背書印象，被誤會是介入台灣大選；就像2020年德國總理梅克爾拒絕在美國大選期間至美國出席G7會議，就是避免被誤會為支持前總統川普。

楊永明說，近日立法院長游錫堃訪美與駐美代表蕭美琴拜訪麥卡錫，都解讀在邀麥卡錫訪台，應停止相關運作。