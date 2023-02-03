再過幾天就是元宵節，許多民眾都會吃湯圓、元宵慶祝。營養師指出，元宵和湯圓的熱量大同小異，每顆約介於60～70大卡，其中又以芝麻湯圓熱量最高，一顆就有78大卡。配湯方面，則是花生湯熱量最驚人，一小碗就高達280大卡。民眾若是自己動手做，建議別加糖或少放點糖，若打算吃湯圓，飯量就應減少一些，避免太多熱量下肚。

好食課執行長林世航指出，湯圓與元宵的熱量大同小異，都屬於精緻澱粉，優質和臉也不低，每顆約介於60～70大卡左右。若只是應景吃吃沒關係，但糖尿病患需特別留意糖分攝取，應依據衛教師的諮詢自行換算份量再吃。

若以1顆大湯圓來計算，最高熱量的當屬芝麻湯圓。好食課營養師李宜樺指出，1顆（20克）的芝麻湯圓熱量高達78大卡，其次則依序為75大卡的花生探員、71大卡的奶茶湯圓、62大卡的抹茶湯圓、60大卡的鮮肉湯圓、59大卡的流沙湯圓。至於小湯圓，約7顆就有47大卡。

配湯方面，李宜樺表示，在不計算湯圓的前提下，1小碗（240mL）的花生湯就有280大卡，緊接著則是1碗200大卡的紅豆湯、140大卡的酒釀，熱量最低則是50大卡的醬汁配湯。

林世航提醒民眾，想要健康過節，不妨自己動手做湯圓，因湯圓本身就含有糖份，製作配湯時，建議別加糖或只加一點點糖。若打算吃湯圓，飯量就要減少一些，避免熱量爆表。