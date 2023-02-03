童綜合醫院設計健康密碼85210衛教單。（童醫院提供)

陳姓國三生體重高達124公斤，脖子赫見黑色棘皮，不僅有三高，甚至有中度脂肪肝情形，在進行飲食與運動衛教1個月後無改善，童綜合醫院小兒腸胃科醫生胡書瑋採取減重針劑藥物治療，3個月後體重降至116公斤，許多不正常數值降到標準值或近標準值，讓家長鬆了一口氣。

14歲陳姓男國三生，身高168公分，體重達到124.5kg，家長覺得太胖，帶至童綜合醫院兒童肥胖防治門診看診，經醫生胡書瑋診察後發現孩子脖子出現黑色棘皮症狀，安排進行抽血與相關檢查，赫見不僅有三高，甚至有中度脂肪肝的情形。

醫生先進行飲食與運動衛教並請家長協助，但1個月後回診卻無改善，在使用減重針劑藥物治療3個月後，體重從124.5kg降到116kg，血壓、血脂與血糖都有明顯改善，脖子黑色棘皮症狀也改善，肝指數也從116U／L降到47U／L(正常值為40 U／L)，三酸甘油酯從170mg／dl降到70mg／dl(正常值25-150mg／dl)，尿酸從8.4mg／dl降到7.9mg／dl(正常值為7.0mg／dl)，許多不正常數值都降到標準值或接近標準值，讓家長稍微舒緩緊張情緒。

胡書瑋表示，兒童或青少年體重過重人數逐年增加，醫院因應需求開設兒童肥胖防治門診，醫院也設計一套維持健康體位的密碼口訣「85210」。

「8」是天天睡滿8小時，健康長高不會胖；「5」是天天5蔬果，排便順暢精神好；「2」是觀看螢幕(手機、電腦或電視等3C產品)少於2小時，視力自然好；「1」是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；「0」是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不找我。

胡書瑋指出，家長應該從小培養孩子正確飲食觀念，並減少攝取油炸、含糖過多或點心零食等等食物，均衡飲食並睡眠充足，也需要鼓勵並陪伴孩子一起運動，才能讓孩子健康成長並降低疾病發生。