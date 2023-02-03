主持人劉寶傑最近上王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，提到2000年胸椎開刀切除腫瘤後，右腳無力，腳掌無法離地十公分，過斑馬線看到黃燈亮起，就不敢跑。再說到家人，他坦言先前是工作狂，一晃眼小孩都二、三十歲了，全家甚至沒有一起出國旅遊。有段時間孩子跟他的關係不好，後來他管兒子，兒子回嗆：「你以前不管我，現在管我幹嘛？」讓他無言以對。

王偉忠和劉寶傑是文化新聞系學長與學弟，談到多年電視節目主持人經歷，他鬆口起初的人生規劃根本沒有想過能進電視台，最初的夢想是當報社主筆，可以用一支筆臧否時事，後來因為主跑捷運與陳水扁，剛好電視台急需解說陳水扁現象的記者，他才站在攝影機前評論政治，開啟了「寶傑時代」，一轉眼《關鍵新聞》已經十六年了。

王偉忠在節目裡刻意學寶傑「真的假的！」誇張的口頭禪，劉寶傑說，大家都說《關鍵新聞》很誇張，其實比起美國的政治秀算溫和的。他記得自己「開竅」是看到美國脫口秀主持人居然在攝影機前面撕了稿子，直接「啪！」扔到攝影鏡頭前，這才恍然大悟，原來政治名嘴本身談的是政治，但表現方式很視覺、很綜藝，這樣才能「吸睛」，此後他開始改變說話節奏與情緒，他笑說自己只要攝影機一開，就「起乩」，果然受到觀眾歡迎。

已經進入60歲的劉寶傑2000年動過胸椎開刀手術切除腫瘤後，更加注意自己的健康，這些年固定做重量訓練，發現非常適合自己，因為一旦舉起九十公斤的啞鈴，腦子反而一片清淨、什麼雜念都沒有，身上雖重、心靈卻輕盈，成了他很大的享受，身體也跟著強壯挺拔起來。

聊到家人，劉寶傑堅稱自己是一家之主，但每天早上太太開車送他上班時，是「太太時間」，他會乖乖聽太太評論時事，他對一雙兒女頗心疼，因為他與太太都是記者，小孩長大過程剛好是新聞圈最華麗的年代，從捷運、全民直選、國會全面改選到修憲，他跑政治、太太當時跑財經，夫妻倆和孩子相處時間少，他坦言在家裡不是好好先生，情緒暴躁，對小孩忍耐度很低，還曾在女兒成年之後，一言不合要女兒滾出去，可是當女兒真開始打包離家，他趕緊道歉，笑說：「我從來沒有對誰道過歉，但對她道過歉」，隨後想起女兒曾交代過不能在媒體上提她，真情流露的直說：「糟了」，在電視上的權威形象秒破功，讓大家看到劉寶傑也有「寵女魔人」的一面。