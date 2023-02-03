日本靜岡縣警方1日（三）公布一起震驚日本社會的「集團偷拍案」，至少多達1萬人受害，根據調查，至少有16人涉案被捕，犯罪集團來自各行各業，甚至包含醫師等，偷拍地點遍及全日本的露天溫泉。還會引誘被害婦女、配上字幕製作影片甚至下藥性侵。

日本《讀賣新聞》2日報導，偷拍集團的主嫌為50歲的齋藤果林，警方擴大調查時發現，齋藤從30年前就開始在偷拍，他是這個團體的核心人物，他告訴調查人員，他從20歲左右就開始拍攝偷窺照片，大約有30年的時間，並表示他在46個縣拍攝過偷窺照片，除了沖繩縣以外。警方表示，他們將繼續徹底調查此案。

該偷拍集團的成員來自各行各業，包含公務員、醫師，甚至是公安情報員，其他涉案人員也陸續在上個月底遭到逮捕。他們已將包括1名東京醫生在內的3人以涉嫌違反《兒童賣淫和兒童色情製品禁止法》的罪名移交給靜岡地檢署。在這一系列事件中，共有來自11個縣合計16名共犯被逮捕。

警方表示，該團伙通過社群網絡和其他方式會面，並使用幾種隱蔽的方法進行偷拍等其他活動。 還包括「計劃」，他們會引誘他們認識的婦女去泡溫泉，並拍攝她們的偷窺照片。「魔改」，他們會在影片中添加字幕，並對其進行編輯，使影片看起來更有趣。「沈睡的公主」，他們會使用安眠藥讓婦女入睡並性侵。他們所拍攝的圖像和影片並沒有販售，但據稱是通過在小組內舉行「播映會」來享受，行徑十分惡劣。

針對露天溫泉所發生的一系列組織偷窺事件，一些溫泉也者已經引進了防止偷窺的設備。例如在露天溫泉的外牆上安裝強光照明。 通過照亮鄰近旅館的山邊，即使有人試圖從山上偷窺露天浴場，也會因為強烈的背光而無法拍出好照片。