新北市蘆洲1名黃姓老翁，去年11月在交友網站結識1名女子，對方以提供老翁生活費為話術騙取信任，要求黃翁於交友網站儲值價值1萬元的金幣，並至銀行申辦帳戶供其使用，所幸銀行行員察覺有異，趕緊通報警方到場勸阻，最後才讓老翁打消匯款念頭。

據了解，黃翁於3個月前，在交友網站結識該名女網友，對方聲音輕柔，並且不斷噓寒問暖關心老翁的生活狀況，讓黃翁誤以為遇到愛情第二春，對方還表示要提供生活費予老翁，但條件是要黃翁先至交友網站儲值價值1萬元的金幣，同時還要至銀行申辦帳戶，供對方匯款使用。

黃翁信以為真，於是在前天下午1時許，前往蘆洲長榮路某銀行開辦帳戶，但行員聽完老翁描述後，驚覺事有蹊蹺，趕緊通報警方前來協助，警方到場後向老翁解釋，此為新型態的交友詐騙，若提供帳戶資料，恐成詐騙集團共犯，老翁聽聞後才知道險些受騙，趕緊封鎖對方的聯絡方式。

銀行行員向警方表示，因為老翁申辦帳戶理由較為特殊，因此提高警覺，果真成功攔阻詐騙，警方也說，平常跟銀行就會建立良好的溝通管道並做反詐騙宣導，也是希望藉由提昇銀行行員的警覺心，來降低民眾受騙的機會。

警方呼籲，如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，如有網路交友、電話交友，被要求至銀行匯款或操作ATM，或是至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。