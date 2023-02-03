ˋ國民黨團今天舉行記者會質疑台南信義區淪為非法夜市區，攤商代表拿著陳情書表達心聲。(曹婷婷攝)

ˋ國民黨團今天舉行記者會質疑台南信義區淪為非法夜市區，攤商代表拿著陳情書表達心聲。(曹婷婷攝)

台南市議會國民黨團針對「台南信義區」2年前有業者申設夜市，遭南市府駁回，去年申設貨櫃商店街獲核准，業者卻違規經營大旺夜市，引發鄰近4里民眾反彈。藍營議員開記者會質疑業者掛羊頭賣狗肉，要市府經發局強制斷水斷電，記者會剛結束，突有攤商拿陳情書衝進來，高喊「給我們一條生路」。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝、王家貞、林燕祝、李中岑、許至椿、蔡宗豪議員，今天舉行「昨是今非的台南信義區！」記者會。王家貞說，當初市長黃偉哲喊出台南信義區口號，讓人眼睛為之一亮，現卻昨是今非，台南信義區淪非法夜市區，讓人唏噓。

蔡育輝指出，南市府為了讓城市發展脫胎換骨，將國防部平實營區定位為台南信義區，並花費10多億元整理也規畫轉運站，2年多前，大旺夜市業者在平實營區2塊5000坪土地挖水溝、拉水電、畫好828個格位，開始招商，後因市府駁回，如今以貨櫃商店街名義成功申設，照樣經營夜市，質疑業者視法規為無物。

林燕祝說，針對平實營區發展，國防部當年曾發文給南市府對該地發展有何計畫？當時市府回覆「台南市府沒有要用這塊地」，結果大旺夜市開發時，外界傳言滿天飛，市府至今對業者違法行為不痛不癢輕罰，籲檢調徹查。許至椿說，市府針對大旺夜市違法經營，僅開出2張罰單，第一次罰1萬元、第2次罰2萬元，很多里民都質疑市府是否包庇？處罰太輕，業者根本無感，市府應拿出公權力。

經發局副局長蕭富仁回應，這塊地為商業區可做商業使用，商店街、市場、攤販都在法規允許內，業者去年2月申請成立貨櫃商店街，經審查後，去年5月核准申設38個貨櫃，可進駐40至60個商店，核准至2024年8月，未來期滿後也將與國防部合作爭取更大商業規模，引進更適合區域發展的商業用途。

他也強調，當初核准商店街，但也發現攤販違規使用，已立即稽查、督促業者改善，業者迄未改善，也依法裁處，未來會加重稽查頻率，不排除業者屢勸不聽，將強制斷水斷電處分。

記者會才剛結束，突有攤商在場外陳情，攤商代表陳昌輝還與蔡育輝爆發激烈口角。後甲社區發展協會常務理事陳綺雯說，在地有兩種聲音，有人喜歡有人不喜歡，期待這個夜市能成為國際化的觀光市集，幫助地方發展觀光經濟，但不要影響交通、帶來髒亂與噪音，希望業者能合法使用，也希望外界不要為反對而反對。