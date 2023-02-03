周四亞馬遜股價收漲7.38%，盤後下跌5%。去年該電商巨頭股價幾近腰斬。

●2022年第四季財報

淨營收年增近9%，為1492億美元，優於市場預期（1454.2億美元）。

淨利為3億美元，較一年前同期的143億美元大幅萎縮，主要受到投資電動車新創公司Rivian Automotive影響。Rivian去年第四季間市值崩跌23億美元。

每股盈餘為3美分。

2022年全年營收僅成長逾9%，為5139.83億美元，創下上市25年以來最疲弱的增長，通膨高漲與利率大幅升高削弱消費力道。

主要部門表現：

雲端事業AWS（Amazon Web Services）營收年增20%，為214億美元，但較一年前同期的成長40%腰斬，且不如市場預期的218.7億元。

廣告營收年增23%，為115.6億美元，高於市場預期（113.8億美元）。計入匯率影響後為年增19%，表現優於谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta及Snapchat母公司Snap等網路廣告競爭對手，穩坐龍頭位置。

●2023年第一季財測

營收估介於1210億～1260億美元（年增4%～8%），其中值不如市場預期的1251億美元。

營業利益估介於損益兩平至獲利40億美元，去年同期為獲利37億美元，市場預期為獲利40.4億美元。

●法說重點

亞馬遜執行長的賈西（Andy Jassy）表示，亞馬遜在降低零售成本方面頗具成效，雖然短期內經濟情勢仍然不明，但長期而言亞馬遜的商機仍然樂觀。

財務長Brian Olsavsky表示，所有人都在設法縮減預算，亞馬遜一直在和設法降低成本的客戶合作，並透過各種服務方案降低雲端服務成本。

Olsavsky表示，雖然亞馬遜的上季營收超出華爾街預期，但公司預期雲端業務的營收增長將在未來幾季放緩。

Olsavsky表示，感受到通膨壓力的消費者可能改而購買較平價的品牌，未來幾季的成長率恐將略為放緩。歐洲和亞洲的消費者信心受到衝擊的程度似乎比美國嚴重。

亞馬遜上個月宣布將裁員逾1.8萬人。Olsavsky表示，第四季認列遣散費6.4億美元。

Insider Intelligence分析師Andrew Lipsman表示，AWS成長減速超乎預期，這表示亞馬遜未來幾季恐無法如以往依賴AWS創造獲利。