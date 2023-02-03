華孚去年合併營收41.8億元，年增47%，創2009年以來新高。公司去年至第三季時，車用營收占比已達9成，新能源車在車用占比中也達46%。法人認為，華孚產品受惠於顯示器尺寸大型化，對於整體加工程序和複雜度提升，有助於華孚車用ASP擴增。

在客戶端方面，華孚歐美車廠客戶占營收比近8成，公司也持續拓建亞洲市場。

隨著各大車廠積極往新能源車邁進，加上機構件輕量化趨勢，未來需求只增不減，華孚也加大投資馬鞍山，預估新廠在今年第3季完工投產，目前該廠的年產值預估為人民幣8億元。據悉，華孚馬鞍山新廠的地面積約95畝（約6.3萬多平方米），建築樓板面積約7.6萬平方公尺，該廠建置目的主要是為了因應新能源汽車零組件成長之需求。此外，為滿足區域性即時出貨需求，公司也建立當地合作夥伴，例如越南、墨西哥、歐洲各國的一階（Tire 1）客戶提供服務，並尋求發展在地策略結盟，達成在地生產出貨的目標。