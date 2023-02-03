創意去年第四季營收80.83億元、季增加33.3%、年增加64.6%，創下單季新高；營業利益14.88億元、季增加29.8％、年成長達逾1.4倍，歸屬母公司稅後純益達13.46億元，季增加27.2％、年成長逾1.6倍，每股純益10.05元。單季平均毛利率33.0％，季減少1.9個百分點、年增加0.1個百分點。

創意去年合併營收240.40億元、年成長59.1％；營業利益40.99億元、年成長逾1.4倍；歸屬母公司稅後純益37.10億元、年成長逾1.5倍；每股純益27.69元，大賺逾2個股本；全年平均毛利率34.7％、年增加0.1個百分點；創意包括去年合併營收、營業利益、稅後淨利等均同步創新高。

展望第一季，首季原本即為產業淡季，財務長錢培倫表示，創意預計NRE(委託設計)會有雙位數衰退、Turnkey(量產)也是高個位數下滑，整體營收季對季會有雙位數下滑，但年對年依舊會有雙位數成長，第一季營收也不會比去年第三季來的低。單季毛利率部分，因為有5奈米的設計定案遞延到今年第一季，因此，第一季毛利率會稍微優於去年第四季，但營業利益率則會稍微比去年第四季降一點。

就2023年全年展望來說，總經理戴尚義表示，「對於今年還是非常有信心」。創意預計全年營收會有雙位數成長，包括NRE、量產都是雙位數，主要動能來Enterprise(企業端)的量產SSD、NETWORK等，去年的動能會一路沿去延續到今年。毛利率部分，由於NRE比重下降，加上今年產能不像去年緊俏，客戶端有議價空間，故全年毛利率會有個位數百分點下滑，營業毛利率也會掉幾個百分點，但全年EPS還是會成長。