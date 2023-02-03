同時，此專案也提供大學院校領先的晶片研究人員使用16奈米及7奈米製程的多專案晶圓（MPW）服務，將具影響力的創新研究加速導入實際應用，盼藉此培育未來半導體晶片設計人才、並推動全球學術創新。

台積電說明，將與亞洲、歐洲及北美的服務夥伴攜手合作，提供大學院校2大資源支援教學用途及測試晶片研究專案。首先是以台積電N16製程為主的教學用設計套件，包括教育設計案例、訓練資料、以及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到FinFET世代。

其次，針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積電將提供16奈米（N16）及7奈米（N7）製程設計相關套件，支援透過多專案晶圓服務生產的測試晶片。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電向來著眼未來，藉由提供大學FinFET專案開放16奈米及7奈米技術，為研究人員及學生們開啟全新舞台以探索各種想法，進而激發對令人振奮且快速成長的半導體領域的好奇心與熱情。

作為業界最完備且充滿活力的設計生態系統，開放創新平台（Open Innovation Platform）全力支援台積電技術與生產製造。台積電表示，設計生態系統服務夥伴已準備就緒，和參與大學FinFET專案的學者建立聯繫。