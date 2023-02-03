台積電又被譽為是台灣的「護國神山」，高薪讓不少民眾想去工作。一名台積電員工分享，台積電最近出現3變化，包括調薪、放寬滑手機與彈性的上班時間，雖然超基本，但他還是很感動；另原PO也提到希望能整頓內部風氣，改善萬惡的學長姐制度，意外掀起網友討論，不少人搖頭嘆不可能。

一名網友日前在PTT上發文說，可能是因為離職的人太多，又或者是受到少子化的影響，台積電最近出現幾個變化，大家最有感的就是調薪，當年大家都是領可悲的N（台積電新人公定價），現在聽說是當年公定價再多15K起跳。另如今也開放員工可以滑手機、看社群軟體。且上班時間也變得更有彈性，不再強硬規定要8點半就要到。

原PO表示，台積電最近的改革讓他看了很感動，但有一點台積電最該改，那就是整頓萬惡的學長姐制度，台積電裡面有許多老鳥超愛端著架子，對新人極度不友善，也不願意好好帶人，經常故意刁難或謾罵新人。當然裡面也有好的主管和學長姐，但相較之下真的是少數。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，要改善學長姐制度根本是天方夜譚，除了台積電，許多企業都有這個問題，而這點真的超難改；此外，也有人看完原PO提出來的3大改變說「這就跟當兵一樣，先把自由都拿走，再一點點還你，大家就會很感激。」