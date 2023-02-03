藝人曹西平出道超過40年，行事風格直率敢言，深獲一票粉絲喜愛，近年在西門町開設耳環店的他，突然在店門口掛上「白布條」，還設立臨時服務區，接著感嘆「肚子夠餓腰自然彎下來」，引起網友熱議。

女星劉致妤近日到曹西平在西門町的耳環店取貨，並隨手拍下店面掛上白布條的照片，只見曹西平坐在門口臨時設立的服務台，頂著寒風開直播與網友話家常，眼見這一幕讓她忍不住大讚：「曹哥多年來努力經營自己的事業，很多節目找他、他也沒有去上，對自己的工作與生活始於保持認真負責的態度」，接著強調：「前輩的風範，值得後輩學習，哥就是帥」。

曹西平隨後轉發該則影片，只見他與粉絲分享近況：「店裡在裝潢」、「台北很冷」，眼見劉致妤錄下他在直播的過程，還不忘對著鏡頭比YA，接著表示：「這個場景我笑了，人生第一次戶外直播工作，臨時服務處，說著說著寒流的風一直吸入口中，冷啊，人生隨時都在挑戰中」，接著強調：「肚子夠餓腰自然就會彎下來，逆境中成長的人畢竟是不一樣的生活態度」，傳達出樂觀的天性格。

對此，網友紛紛留言：「要多多學習您生活態度」、「哥的做人處事就是帥，精神更值得大家學習」、「只看到認真的老闆」、「靚仔直播主曹巨星」、「祝福曹大哥生意興隆，直播可衝滿人氣」、「西門町之光」。