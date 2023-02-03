台北市議員徐巧芯近日因宣布投入2024國民黨立委初選，挑戰黨內立委費鴻泰一事，引發諸多議論。資深媒體人黃光芹直言「問題不在年紀」，並呼籲國民黨主席朱立倫及早辦初選，讓制度決定一切，如此不僅對費鴻泰來說，是起碼的尊重，也是對「徐巧芯們」基本的保護。

黃光芹今(3)日針對此事在臉書以「問題不在年紀」為題撰文。黃光芹指出，誰可以取代誰或誰可以不被取代，並非徐巧芯說了算，也不是空喊「世代交代」，就可以要人家讓位子。黃光芹強調，費鴻泰有費鴻泰的價值，並呼籲朱立倫與其冷眼旁觀費鴻泰遭到羞辱，還不如及早舉辦初選，讓制度決定一切，不僅對費鴻泰來說，是起碼的尊重，對「徐巧芯們」來說也是基本的保護。

黃光芹舉美國制度為例，每個地方州在參議院有兩個席次，任期較長的那位，即為「資深」參議員。依規定，資深和資淺參議員，政治權力並無差異，較資深的參議員，反倒有優惠。之所以受到尊重，是因為認定參議員的影響力，與資歷成正比；而參、眾兩院的資淺議員，較難對政策產生重要影響。至於參議員的資歷，主要取決於「連續」服務時間的長短。

黃光芹透露，徐巧芯曾在她的節目中談到挑戰費鴻泰選區立委一事，並提到她在這次參選市議員時，就表明要選立委，不認為有落跑問題以及以後國民黨任何人，都不要再講什麼人情。黃光芹說她來不及問徐巧芯，若日後費鴻泰不願全力輔選怎辦？「但看她勢如破竹的氣燄，恐怕已有靠自己就可當選的自信」。