美國國防部今天表示，關押於古巴關達那摩灣的巴基斯坦男子梅吉德汗（Majid Khan）已移轉至貝里斯。梅吉德汗曾對外揭發911恐攻後遭美國中央情報局逮捕並刑求。

位在古巴的關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄，人權爭議不斷。美聯社指出，這是自歐巴馬政府以來，美國官員首次能與可靠第三方國家達成協議，讓對方願意接收關押於關達那摩、但已不被美國認為具威脅性的人犯。律師表示根據一份審前協議，梅吉德汗本該去年2月就獲釋。

路透社引述美國官員表示，現年42歲的梅吉德汗2012年坦承與犯下2001年911恐攻的蓋達組織（al Qaeda）成員密謀策動暗殺、為恐怖活動提供物質援助與刺探情報，之後轉為美國聯邦證人。梅吉德汗當初是在巴基斯坦被捕，曾於2003至2006年遭關押於中情局（CIA）一處黑牢。

梅吉德汗2021年在一份對軍事量刑委員會朗讀的39頁聲明中描述，在中情局黑牢期間，他雙手被綁吊在樑上數日，除頭巾外沒有任何衣物，守衛「每隔一、兩小時就拿冰水潑向赤身的我，然後用電扇直接對著吹」。

美國國防部表示，美國正積極與負責任地縮減關達那摩灣設施內的拘留人數，最終希望關閉當地，「感謝貝里斯政府與其他夥伴的支持」。

法新社報導，美國當局2003年逮捕梅吉德汗並經美國情治單位審訊3年後，才被送到關達那摩。他在2012年的認罪協議裡坦承，參與暗殺巴基斯坦總統的密謀，並為另一樁策畫以炸彈攻擊一間印尼旅館的陰謀擔任收費線人。

但儘管梅吉德汗被美方視為911恐攻後所逮獲的其中一尾「大咖」，但直到兩年前他才獲得量刑。他被判刑26年，因先前達成認罪協議，原本可於去年獲釋但因故延至現在。

在量刑聽證時，梅吉德汗也成為首位得以在美國軍事法院出庭作證美方殘酷刑求的重量級911人犯。他當時在法庭證稱被人用鐵鍊吊起、沒有衣物與食物，還不斷遭CIA審訊者毆打與性侵。

梅吉德汗說他很早就坦承犯行，但仍被凌虐多年，「我越是合作並供述更多，就越是被刑求」。

關達那摩監獄位於古巴東南部海岸一處美國海軍基地，全盛時曾關押約800名人犯，目前剩下34人。

34人中20人已獲准釋放並由美國政府找尋願接納這些人的國家，3人正爭取獲釋資格。

其餘11人中，2人剛在軍事法庭定罪，9人則仍處審前階段，9人中有5人被控協助策劃911恐攻。