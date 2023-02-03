周六（4日）迎來立春，正式進入黑兔年，加上兩大凶星「羅喉」、「計都」發威，情緒上特別容易激動，要懂得控制，以免橫生破財。命理師邱彥龍提醒，生肖兔、雞、馬、鼠、龍今年犯太歲，建議前往廟裡安太歲，可逢凶化吉。

邱彥龍指出，立春是生肖年正式轉換的日子，節氣後進入黑兔年，至明年2月4日止，生肖兔、雞、馬、鼠、龍分別為坐太歲、沖太歲、破太歲、刑太歲、害太歲，可前往廟裡安太歲或化太歲，逢凶化吉。

另外，立春期間遇上日月反背，人的心理情緒起伏明顯，可能會有突然的激動、暴怒、暴力傾向等。邱彥龍說，唯有情緒管理做好，財神才會與你相伴，不然很容易破財。

邱彥龍引用《易林·屯之震》卦曰：「龜鱉列市，河海饒有。長錢善價，商李悅喜」，意味立春這段期間，商業、經濟迅速復甦，大至國家政府、集團、企業，小至家庭、個人，拚經濟的利多項目陸續到來，若能懂得把握機會、善用時間，肯定收穫滿滿。