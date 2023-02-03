在捷克布拉格動物園的一對台灣穿山甲「果寶」、「潤喉糖」傳來好消息，「潤喉糖」順利生下寶寶，「果寶」（如圖）成為爸爸。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

台灣去年借殖給捷克布拉格動物園的一對穿山甲「果寶」、「潤喉糖」傳來好消息，「潤喉糖」順利生下寶寶，也是歐洲成功繁殖穿山甲首例，台北市立動物園表示，目前寶寶、媽媽狀況良好，但因爲第一周是危險期，會和布拉格動物園密切聯繫，給予即時協助。

台灣動物區長羅諠憶說明，「果寶」跟「潤喉糖」去年4月送到布拉格動物園，園方此前已籌備3年，幫忙布拉格建立穿山甲飼養團隊及量能，並保持密切聯繫，直到去年10月收到「潤喉糖」懷孕好消息，接著持續掌握母體情況、胎兒成長等，協助他們穩定建立穿山甲族群。

羅諠憶也說，昨日收到消息，果寶跟潤喉糖順利生下寶寶，目前寶寶、媽媽狀況都良好，而穿山甲寶寶誕生第一周屬於危險期，得非常謹慎小心照料，平時兩方資訊交流多透過電子郵件來往，多人討論則開線上會議，目前則會隨時交流訊息，協助他們照養。

至於飼養穿山甲該注意什麼，羅諠憶表示，因為牠們食性特殊，在野外吃螞蟻跟白蟻，一般難提供足量多種蟻類，布拉格動物園現在是用北市動物園花三十年研發的人工飼料配方，可符合穿山甲所需營養。

羅諠憶接著說，穿山甲個性也易緊張，照養環境如何降低動物緊迫跟讓牠們感到舒適，與其健康狀況影響息息相關，都需要累積照養經驗，特別是觀察動物緊迫狀況也不容易，更需細心謹慎。

至於為何歐洲不易繁殖穿山甲，羅諠憶解釋，穿山甲野外分布原就不在歐洲，而在溫暖的地方如亞洲或非洲，原因除了歐洲氣候不適合穿山甲生存，飼養困難也給歐洲動物園很大的挑戰，不容易有繁殖進展，未來園方會繼續推廣穿山甲在全球保育進展。

羅諠憶也說，台灣近幾十年開始注重保育工作，在保育野生動物推動上，與國際相比很進步，也因地理特點島嶼範圍小，在訊息串連、專家學者交流、政府投入上，推進更容易，其中，民眾對野生動物保育意識提高，是關鍵之一，這些都是台灣能得天獨厚培育穿山甲的原因。