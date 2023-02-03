7日倪菈將擔任一日限定慕獅女孩。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅在農曆年後吞下2連敗，目前以9勝10敗暫居聯盟第4，將於5日與7日展開「初戀紫色系」主題周，分別對戰高雄17直播鋼鐵人與桃園璞園領航猿。攻城獅球團規劃眾多主題限定周邊活動，中央大螢幕告白欄位與交友扭蛋已在攻城獅官方社群募集，西側迴廊還有規劃女性球迷安排的美甲、乾燥花手作體驗攤位。

此外，球團也特別邀請聲林之王實力派唱將許莉潔擔任5日開場表演嘉賓，將為現場獅紫軍帶來初戀經典名曲「First Love」，攻城獅球團期盼本次「初戀紫色系」主題日能再創高峰，不論是單身或是情侶檔皆能在「初戀紫色系」體驗到最純粹的戀愛氛圍！7日為平日賽事，現場賽事門票享買一送一，入場球迷皆可獲得50元餐飲折價券，且前100組上班族，只要兩人同行進場，即享夏日蜜蘋果酒體驗試飲！

攻城獅球團於上季推出「單身交友扭蛋」與「情侶未來套票」後大獲好評，今年攻城獅球團不僅推出交友扭蛋，還在場中大螢幕增設主題限定「告白欄位」，開放獅紫軍有愛大聲說，可以透過大螢幕跟心儀的對象告白。「情侶未來套票」於上季售出破百組，在經過一年後，仍舊有55%情侶檔成功兌現去年的承諾！

另外，為讓女孩獅紫軍們都能展現出最自信閃耀的樣貌，球團攜手Seethea成為本次初戀紫色系主題日指定保養品牌，將提供眾多限量保養入場贈品，包含皙淨天竺葵氨基酸潔顏膠、皙淨平衡地中海泥膜與皙淨有機鼠尾草卸妝霜。

攻城獅球團首度推出「初戀紫色系主題限定球衣」，採用紫丁香的紫色搭配粉色，紫丁香花語有純真、青春與初戀之意，胸前隊徽與號碼則是初次嘗試可愛版字體，呈現青澀俏皮的戀愛感，單件售價為$1,580元，且購買此款球衣還能享有免費燙印攻城獅球星與Muse Girls女孩姓名的服務！

烏克蘭時尚模特兒倪菈自上次於攻城獅主場現身後即引起超高討論，社群短影片迅速觸及近300萬人，堪稱攻城獅的流量密碼。倪菈將於7日擔任一日Muse Girls，出席當日賽前握手會，只要購買「初戀紫色系」主題球衣即可領取活動號碼牌，活動名額限量50個。除此之外，倪菈近期也投入Muse Girls團隊舞蹈訓練，為當日開場表演做足準備，歡迎獅紫軍們進場體驗Muse Girls與倪菈氣質滿點的初戀魅力！