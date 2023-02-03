國民黨立委王鴻薇提「卸任總統副總統禮遇金」條例修法，民進黨發言人黃彩玲今痛批，新科立委王鴻薇選上議員就落跑，當了立委問政就亂搞。一上任為了搏取聲量，拿不實言論攻擊新任閣揆與團隊，試問這樣的民意代表適任嗎？

黃彩玲表示，王鴻薇從選舉、就任，爭議沒少過，尤其對陳建仁院長的政治鬥爭，顯然就只想藉此賺取個人聲量。王鴻薇必須先面對自己的自私自利行為，去年11月26日一當選市議員就落跑選立委，共領取兩次選舉補助款共259萬元，還導致台北市一席市議員被沒收，造成台北市民權益受損，應先向市民道歉。

黃彩玲質疑，王鴻薇始終迴避自己竟然在短短70天時間，市議員剛當選就馬上宣布選立委，前後領了兩次選舉補助款，市議員選舉補助款約77萬元，立委補選補助款「再領」約182萬元，一共領走259萬元。

她接著說，也包括王鴻薇立委補選的政治獻金，及去年12月25日宣誓就職台北市議員到今年1月16日就任立委前，有沒有領取台北市議員薪水？究竟領了多少薪資，都要向國人說清楚。