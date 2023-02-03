史瓦帝尼籍關姓大學生於2021年間，涉嫌無照酒駕騎機車，在彰化縣埤頭鄉農場路由北往南方向行駛，行經農場路北上聯絡道附近時，遇由南往北方向騎乘車的鄭姓騎士，2車擦撞導致鄭男死亡，彰化地院一審依酒駕致死判關5年，關上訴後與死者家屬以賠償200萬元調解並獲家屬原諒，台中高分院二審撤銷原判改判2年，並宣告緩刑5年，可上訴。

檢警調查，關姓外籍大學生未領有普通重型機車之駕駛執照，當天先在學校宿舍內飲用酒類，後來回住處及附近再飲用6瓶啤酒，當天晚間10時許，騎乘普通重型機車欲前往學校宿舍拿取背包，行經農場路北上聯絡道附近時，與鄭姓騎士的機車發生生擦撞。

鄭姓騎士的機車遭撞擊後，當場人車倒地昏迷，送醫救治因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等傷害而致神經性休克死亡，傷重不治。另關男因車禍當場失去意識，送醫救治時經醫護人員對其抽血檢測後，測得其血液中酒精濃度達299.2mg／dL。

判決書表示，車禍發生當時天候晴、夜間有照明、柏油路面、路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好等情形，關男應注意在未劃分向標線之道路，應靠右行駛，但因酒精影響致其判斷力降低，騎乘機車時並未靠右行駛，反偏左行駛，才撞擊鄭姓騎士，關男有過失駕車行為，彰化地院一審判刑5年。

二審審酌，關姓大學生未領有駕駛執照，於酒後騎乘機車上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使鄭男死亡，所為實不足取，但考量犯後坦承犯行，且與鄭姓死者家屬達成調解，宣告判2年徒刑，緩刑5年，另向指定之政府機關、機構、行政法人、社區或公益團體，提供80小時之勞務，緩刑期間付保護管束。

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