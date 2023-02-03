摩根士丹利為企業執行庫藏股的交易員透露上周的訂單增加了5%。越來越多跡象顯示，基於業績即將觸底反彈的樂觀預期，美國企業買回自家股票的需求正在升溫。

在企業熱衷買回自家股票，以及散戶和量化基金追捧下，過去4周，標普500指數就有3周周線收紅。

去年標普500指數成分股企業買回自家股票共1.26兆美元，創下歷史新高。

Birinyi Associates表示，在高層看法普遍悲觀之際，企業買回自家股票的消息令人振奮。我們仍需留意企業執行庫藏股的規模，如果確實按計畫執行，對美股將是一大利多。

該調查指出，雪佛龍（Chevron）宣布將買回750億美元自家股票，是今年1月規模最大的庫藏股計畫，占總額的一半以上。此前白宮對雪佛龍大舉買回自家股票表達不滿，稱企業應把更多的資金用於擴大生產，而非回饋股東。為了抑制庫藏股活動並籌措財源，今年美國將開始對庫藏股課稅1%。

根據美國去年8月通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），對企業庫藏股課稅的新措施將於今年1月生效，預計未來10年可為美國帶來約740億美元的新財源。該法案亦納入了15%的最低企業稅率。

分析師曾警告，1月生效的最低企業稅與庫藏股課稅這兩項新措施，將對企業獲利造成衝擊。高盛曾預估標普500指數成分股企業2023年每股盈餘可能因此減少1.5%，但也有分析師認為長期而言，庫藏股課稅對企業買回自家股票的意願影響有限。