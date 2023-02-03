國際獅子會300-D1區總監施松吉（左三）、災害警覺委員會主席杜宜展（左二）及多名獅友代表捐增，縣長張麗善（左四）親自出席受贈，及代表雲林鄉親致謝，右二為消防局長林文山。（周麗蘭攝）

古坑鄉草嶺村與樟湖村交界的萬年峽谷時常有遊客跌落。（本報資料照片）

雲林縣消防局2年來在草嶺山區草出勤92件救護案，其中山域搶救3件，因缺乏救護設備，搶救滑落山坡的遊客困難，去年有一起花了近10小時，國際獅子會300-D1區得知捐贈1萬美元，採購捲式擔架、救援背包、全身式吊帶，將有助於草嶺觀光能見度提升後的救災任務。

消防局長林文山指出，去年8月一名遊客在幽情谷步道行走時跌倒受困，打手機求救，消防、義消人員定位後分2組搜救，當時滂沱大雨步道路滑，患者左腳疑似骨折，現場初步清創包紮並以護木固定，警義消接力背負至救護車送醫。

去年10月一登山客在清水溪支線溪谷溯溪，不慎跌落15公尺，頭部有撕裂傷、頸椎及腰椎疼痛無法行走，草嶺消防、義消人員及斗六公園分隊人車前往救援，以吊掛方式才將患者上拉脫困送醫。

國際獅子會300D1區總監施松吉爭取國際獅子會的基金會LCIF1萬元的美金補助，不足的10萬元由在地獅友捐助，採購捲式擔架、對講機、防水背包、全身式吊帶等補足裝備缺口。

國際獅子會300-D1區總監施松吉、災害警覺委員會主席杜宜展及多名獅友代表捐增，縣長張麗善親自出席受贈，及代表雲林鄉親致謝。

施松吉總監表示，雲林縣草嶺地區因交通恢復順暢帶動草嶺的觀光，完善的消防安全守護網是必須的，獅子會盡一己之力，心裡滿是歡喜，也希望拋磚引玉讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

林文山表示，未來類似案件可能會更多，這些救援裝備將放置於草嶺小隊，可縮短搜救時間，增加救援力度，更加保障居民及遊客的生命安全。