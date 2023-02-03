葉姓男子前年透過網路認識14歲少女，2人發展成男女朋友後，以每2周1次的頻率發生性行為，直到少女到婦產科檢查，發現自己懷孕並告訴家人，全案才曝光。桃園地院審，依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等19罪，應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，葉姓男子2021年1月間透過網路認識年僅14歲的少女A，2人進而發展成男女朋友，但葉男明知A女未成年，仍基於滿足性慾之意，於2人交往期間，2021年1月至10月之間，以每2周1次的頻率在A女住處發生共計19次性行為。直到同年12月間，A女前往婦產科檢查得知自己懷孕，告訴家人後，全案才曝光。

桃園地院審理時，葉男坦承與A女為男女朋友關係，交往期間發生過很多次性行為，但次數不記得了，均經過A女同意等；法官考量葉男與A女發生19次性行為，且未進行戴保險套的避孕措施，導致A女懷孕生子，對A女身體及日後戕害甚大，實在不當。

法官兼衡葉男認罪，不是沒有悔意，也未能與A女達成和解，承諾支付非婚生子的扶養費用等一切情狀，依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等19罪，各處有期徒刑4個月，應執行有期徒刑2年。可上訴。