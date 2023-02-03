超過93校、逾3000名隊職員參賽。（台中市府教育局提供)

逾3000隊職員角逐全中運代表權，中市中等學校運動會熱鬧開幕。（台中市府教育局提供)

開幕典禮在成功國中旗手高舉台中市旗進場時推上高潮。（台中市府教育局提供)

台中市中等學校運動會3日於市立豐原體育場熱鬧開幕，現場超過93校、逾3000名隊職員參賽，將選拔優秀選手代表參加全國中等學校運動會，今年市中運特別於田徑賽場設置電視牆及羽球賽場設置線上直播系統，讓場內選手及場外家長打破空間、時間限制，為比賽選手加油。

今日開幕典禮在成功國中旗手高舉台中市旗進場時推上高潮，賽會聖火由惠文高中鍾怡靜、大里高中王韻淇、陳冠宇、忠明高中劉謙叡、西苑高中賴柏佑、林億豪等6名單項重點選手一同點燃，並由獲111年教育部體育獎章三等三級榮耀、台中市111年運動有功傑出運動獎的大里高中田徑選手洪孟隆代表運動員宣誓。

教育局長蔣偉民表示，去年花蓮全中運因疫情影響延賽，全國選手集聚花蓮，又緊急撤離，教育局調度得宜，隔天立刻調來接駁車將選手從花蓮接回台中，並且立即快篩，維護選手安全；事後在炎熱的7月復賽，台中市選手憑藉平時訓練，克服疫情和天氣困難，在全國中等學校運動會上獲得全國最多金殊榮，為台中市爭光，相信今年會再造佳績。

教育局指出，112年台中市中等學校運動會辦理田徑、游泳、跆拳道、桌球及羽球等5個競賽種類，其中跆拳道、桌球及羽球賽事日前分別於中港高中、日南國中及萬和國中辦理完畢；田徑賽事自即日起至2月6日於豐原體育場舉辦，游泳賽事將於2月10日至12日於北區國民運動中心展開。今年市中運特別於田徑賽場設置電視牆及羽球賽場設置線上直播系統，讓場內選手及場外家長打破空間、時間限制，為比賽選手加油。