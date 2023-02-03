淺川何許人也，目前是下屆日本央行行長口袋名單之一，有機會接任計畫於4月左右，因任期已滿將卸任的黑田東彥。淺川雅嗣任職亞行行長已3年，之前曾任日本首相與財務省特別顧問，同時也在財務省工作長達約40年之久。

淺川表示，跟日本不一樣的是，歐美勞動力市場或將持續吃緊，大搶人才薪資可能大漲。在通貨膨脹升高下，恐將限制央行降息空間，進而導致經濟出現衰退。

淺川指出，就中期而言，中國大陸可能要面對不同的結構性問題。正試圖導向為消費型經濟的中國大陸，若真的打算推動內需市場，就必須大量投資在社會福利保險上面。

同時兼任亞行董事會主席的淺川表示，中國大陸人口數量已經開始減少，最晚在2060年前實現淨零碳排所需之成本，也可能是一種經濟成長負擔。因為，中國大陸動輒7%或9%的成長榮景已不太可能再發生。

不過，中國再次從疫情中崛起復甦，短期內對石油的需求回歸，或將可能再次拉高全球通膨。另外，俄烏戰爭影響到能源價格，還有全球貨幣緊縮政策，都將有礙於經濟成長。

亞洲米價較穩定，受小麥成本上升的衝擊比較小，但俄羅斯限制肥料出口，將來或許不利於亞洲稻米與其它農產品。但就目前而言，俄烏戰事對亞洲的直接影響是相對有限的。